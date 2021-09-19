Оренбург, 19 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области по состоянию на 10:00 по местному времени (08:00 мск) 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Госдумы на составила 28.89%. Проголосовали 439 850 человек. Об этом сообщает облизбирком.

Наталья Хомутова Голосование

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На одном из избирательных участков корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что население активно участвует в выборах. Наибольшая активность приходится на обеденные часы.

Напомним, за прошедшие два дня (17−18 сентября) на избирательные участки пришли 415 147 избирателей (27,26%), чтобы выразить свою гражданскую позицию. На территории региона работает 1683 постоянных и 17 временных избирательных участков.

В Оренбуржье проходит 46 избирательных кампаний. Оренбуржцам предстоит выбрать трех депутатов Госдумы, 47 депутатов Заксобрания и 94 депутатов местных советов. В трех муниципальных образованиях проходят выборы глав. Также изберут глав трех сельских поселений.