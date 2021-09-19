Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM Более 80% избирателей Ростовской области приняли участие в выборах в удалённом режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме.

Голосование в Ростовской области Ikro.ru

«В течение двух суток дистанционно проголосовали более 250 тыс. избирателей Ростовской области — свыше 80% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ», — уточнили в избиркоме.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за два дня выборов избирательные участки посетили 25,3% избирателей. На Дону в списки избирателей внесены 3 млн 182 тыс. 628 человек (данные актуальны на 1 июля 2021 года).

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