Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Начальник цеха АО «Средне-Невский судостроительный завод» в Петербурге, по данным следствия, требовал взятки от подчиненных, сумев получить вместе с подельником более 2,5 млн рублей. Всего им инкриминируется 11 эпизодов получения взяток. Решением Колпинского районного суда Санкт-Петербурга мужчина отправлен под стражу в СИЗО на время расследования.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

По версии следствия, в 2019—2020 годах начальник цеха Юрий Сухарев вместе с начальником участка монтажно-сдаточного цеха Николаем Карагодовым сообщили подчиненным сотрудникам о необходимости передачи им денежных средств за повышение зарплаты, предоставление возможности сверхурочных работ для дополнительного заработка, а также за общее покровительство начальства.

«В случае отказа, сообщалось рабочим, они получат минимальный объем работ, размер премий и стимулирующих надбавок будет снижен», — изложили версию следствия в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Под давлением руководителей 11 работников передали фигурантам денежные средства на общую сумму 2 529 575 рублей.

Сухарев не признаёт свою вину, у суда по избранию меры пресечения просил домашний арест, но был отправлен в СИЗО по 16 ноября 2021 года. Карагодов был задержан ранее и также получил меру пресечения в виде ареста.

АО «Средне-Невский судостроительный завод» — лидер композитного судостроения в России. На предприятии освоена современная технология изготовления конструкций из композитных материалов методом вакуумной инфузии. Завод строит в том числе военные корабли по заказу Минобороны России.