Якутск, 19 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Якутии свой выбор уже сделали почти 275 тысяч избирателей. Явка на 15:00 местного времени (09.00 мск) составила 41,51%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в центральной избирательной комиссии республики.

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Самые активные в Якутии — избиратели Анабарского, Оленёкского и Горного районов. Низкую явку продемонстрировали жители Якутска, Мирнинского и Алданского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Оннес в Якутии сотрудники центра общественного наблюдения республики зафиксировали нарушения во время выборов. Два жителя этого населённого пункта проголосовали без паспортов.