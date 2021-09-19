Ростов-на-Дону, , 09:49 — REGNUM В Ростовской области за два дня выборов избирательные участки посетили более четверти жителей с правом голоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме.

На избирательном участке в Ростовской области Ikro.ru

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«По итогам 18 сентября в выборах приняли участие 25,3% избирателей Ростовской области (без учета дистанционно проголосовавших)», — уточнили в избиркоме.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области в списки избирателей внесены 3 млн 182 тыс. 628 человек. Такие данные представлены в справке о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на Дону по состоянию на 1 июля 2021 года.

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