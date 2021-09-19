Сан-Хосе, США, 19 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев уступил Энтони Адамсу из США на турнире Bellator 265, проходившем в Сан-Хосе. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласны решением со счетом 29:28, 29:28, 29:28 отдали победу американцу.

Отметим, это поражение стало третьим в активе его Халида Муртазалиева при 15 (12 — досрочно) победах. Для Энтони Адамса эта победа стала восьмой (две — досрочно) при трех поражениях.