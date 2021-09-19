Томск, , 09:43 — REGNUM Явка на выборах в Законодательную думу Томской области на 12:00 (местное время) 19 сентября составила 26,82%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

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Явка на выборах в Госдуму по округу № 181 — 27,20%, по округу № 182 — 27,67%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит 17, 18 и 19 сентября. В регионе зарегистрирован 760 751 избиратель.

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