Ижевск, 19 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20:00 по местному времени 18 сентября явка граждан на избирательные участки составила 27,27%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала ГАС выборы.

Embassybel.ru На избирательном участке

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Наиболее активно выражают свою гражданскую позицию жители районов республики. По явке среди всех территорий республики лидирует Селтинский район, здесь проголосовали 52,59% граждан. В Шарканском районе в пункты голосования уже пришли 47,17% от общего числа внесенных в списки избирателей, в Красногорском — 45,64% от общего числа внесенных в списки избирателей, в Алнашском — 45,14% от общего числа внесенных в списки избирателей, в Кизнерском — 43,85%.

В Ленинском районе Ижевска проголосовали лишь 18,74% избирателей, максимальный показатель явки в столице республики наблюдается в Октябрьском районе — 23,66%.

Как сообщало ИА REGNUM, первый день выборов в Удмуртии прошёл без существенных нарушений. На горячую линию Общественной палаты республики поступило четыре звонка, в основном граждане задают вопрос о местонахождении их избирательного участка. К 20:00 по местному времени 17 сентября участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва приняли 15,48% от общего числа внесенных в списки избирателей.