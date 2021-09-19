Южно-Сахалинск, , 12:01 — REGNUM Один за одним 19 сентября на Дальнем Востоке начали закрываться избирательные участки — основной день голосования закончен уже в четырех регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы © Photolure

После Камчатки и Чукотки выборный день завершился также на Сахалине и в Магаданской области. Все избирательные участки в 20:00 закрылись и комиссии приступили к подсчету голосов избирателей и подведению итогов выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к 15:00 по местному времени (07:00 мск) 19 сентября в выборах депутатов Государственной думы РФ приняли участие 33,65% избирателей.