Владикавказ, 19 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии в заключительный день выборов будет избран новый глава республики. Согласно закону региона о выборах руководителя субъекта, его выбирают депутаты парламента из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Denis Syabukov Герб Северной Осетии

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В списке кандидатур на должность главы Республики Северная Осетия-Алания, представленных президентом РФ 30 августа 2021 года, врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло и два депутата парламента региона — Медея Элдзарова (КПРФ) и председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента Валерий Баликоев («Патриоты России»).

«Девятнадцатого сентября в 14:00 на заседании парламента Северной Осетии депутатами будет избран глава Северной Осетии. Официальная церемония вступления в должность главы республики начнётся в 15:30», — говорится в сообщении законодательного органа.

Напомним, в Северной Осетии с 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва и депутатов собраний представителей в населенных пунктах пяти районов.

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