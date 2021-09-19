Тюмень, , 09:36 — REGNUM В Тюменской области в последний день выборов 19 сентября к 10:00 по местному времени (8:00 мск) проголосовали 468 522 человека, или 41,25% от общего числа избирателей. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Председатель избиркома тюменской области Игорь Халин Оперштаб Тюменской области

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На избирательных участках Тюменской области отмечается наплыв желающих проголосовать. Если судить по прошлому опыту голосований, основная масса избирателей приходит сделать свой выбор именно в воскресенье, сообщает оперштаб региона.

Избирком Тюменской области напоминает, что участки открыты до 20:00 по местному времени (до 18:00 мск).

Тюменцы выбирают в этом году депутатов Госдумы РФ и регионального парламента.