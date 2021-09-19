Омск, 19 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Явка на выборах в Омской области на 10:00 по местному времени 19 сентября составила 23,93%. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, в голосовании приняла участие почти четверть населения региона (более 356 тысяч избирателей).

Александр Иващенко В Омске

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В облизбиркоме уточнили, что явка в Омске составила 19,69%, в районах области — 30,23%.

Максимальные цифры по явке зафиксированы в Крутинском районе (55,25%). В Любинском районе проголосовали 42,50% избирателей, в Большеуковском — 41,32%, Седельниковском — 40,90%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября 2021 года в Омской области проходят выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Заксобрания. Также в регионе проходит ряд кампаний муниципального уровня.