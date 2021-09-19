Москва, 19 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В КПРФ назвали основные проблемы избирательного процесса в России, в их числе — ограниченное видеонаблюдение за участками, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Так, по итогам прошедших дней голосования депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) обратил внимание на такие проблемы, как «массовая и грубая мобилизация бюджетников и подконтрольных лиц», «массовое выездное голосование (преимущественно в сельской местности) с многочисленными нарушениями».

Среди проблем парламентарий назвал также «ограниченное видеонаблюдение (только со стороны заинтересованных лиц) и менее 50% участков, охваченных трансляцией онлайн» и «отсутствие полноценных гарантий неприкосновенности участков, сейфов и сейфпакетов в ночное время».

Выборы в России проходят в три дня — с 17 по 19 сентября.