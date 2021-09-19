Москва, 19 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Средняя стоимость кроссовера Toyota RAV4 на российском рынке выросла более чем на четверть за последние два года. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Mr.choppers Toyota RAV4

Для отслеживания динамики цен на российском авторынке эксперты выбрали модель RAV4 японской компании Toyota. Эта модель уже два года удерживает лидерство по мировым продажам среди кроссоверов. В России RAV4 также пользуется широкой популярностью, оставаясь самой продаваемой моделью японских производителей.

В начале осени 2019 года средние цены на кроссовер Toyota RAV4 в разных комплектациях составляли от 1,6 млн рублей до 2,34 млн рублей. Стоимость модели несколько раз пересматривалась в 2020 году.

В 2021 году темпы роста цен выросли, ценник менялся каждый месяц. В сравнении с ценами начала осени 2019 года выросла к сентябрю текущего года средняя стоимость базовой версии кроссовера выросла на 465 тыс. рублей (28,2%). Средняя цена версии в максимальной комплектации увеличилась на 655 тыс. рублей (27,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первую неделю сентября стоимость легковых автомобилей в России выросла на 2,8%.