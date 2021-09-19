Саранск, 19 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам двух дней голосования на избирательные участки пришли 45,77% граждан от общего числа внесенных в списки. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

Khv.ldpr.ru На избирательном участке

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В пяти районах республики показатель активности голосующих превысил 60%. Так, в Торбеевском районе явка на 20:00 мск 18 сентября составила 63,61%, в Кадошкинском — 62,65%, в Лямбирском — 61,39%, в Атюрьевском — 61,07%, в Ромодановском — 60,52%.

В Саранске показатель активности избирателей варьируется от 32,09% до 35,51%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Мордовии, кроме депутатов Госдумы VIII созыва, выбирают главу региона, депутатов Государственного собрания республики, депутатов горсовета Саранска, а также депутатов советов городских и сельских поселений.

На территории республики работают 774 избирательных участка. 19 сентября — в последний день трёхдневного голосования — избирательные участки будут работать до 20:00 мск.

Читайте также: В ЦИК Мордовии жалоб по выборам не поступало