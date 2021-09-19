Черкесск, 19 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в последний день выборов, назначенных на единый день голосования, будет избран глава республики. Руководителя региона избирают депутаты регионального парламента из числа лиц, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным по представлению политических партий.

Samgtu.ru Выборы

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Глава государства 28 августа 2021 года внес на рассмотрение парламента республики три кандидатуры: Акбаева Рената Анзоровича — депутата НС КЧР, председателя Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяева Олега Евгеньевича — депутата НС КЧР, Темрезова Рашида Бориспиевича — ныне действующего главы КЧР.

Голосование в Народном собрании Карачаево-Черкесии начнется в 10:00 на очередной, 27-й сессии парламента субъекта РФ.

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