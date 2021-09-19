Уфа, 19 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Группа международных наблюдателей и экспертов из Никарагуа, Словакии, Германии следят за выборами в Башкирии. Об этом 19 сентября сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Илона Макаренко на брифинге.

Kaluga.izbirkom.ru На выборах

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Сообщается, что международные эксперты работают в Башкирии с 16 сентября. В республике за легитимностью голосования следят свыше 23 тысяч наблюдателей, в том числе свыше 16 тысяч наблюдателей от политических партий, почти три тысячи наблюдателей от субъектов общественного контроля и более четырех тысяч — от кандидатов.

Отмечается, что в регионе работают 3403 избирательных участка, в том числе 31 участок работает в больницах и других медучреждениях, три — в местах содержания под стражей, три участка работают в санаториях, один — в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Милосердие» Архангельского района и один участок работает на железнодорожном вокзале в Уфе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в выборах приняли участие более 46% избирателей.