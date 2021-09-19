Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Жители Петербурга, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырёх месяцев и не имеющие федерального льготного статуса ветерана Великой Отечественной войны, получат единовременную выплату из городского бюджета в размере 50 тыс. рублей, как и «федеральные» блокадники и ветераны Ленинградской битвы. Такое решение накануне приняли в Смольном.

Д.М. Трахтенберг В день снятия блокады ленинградцы приветствуют воинов-освободителей, январь 1944 года

Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Выплата назначена в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни в 1941 году.

Как напомнили в Смольном, граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», относятся к категории федеральных льготников, и выплаты им будут произведены из федерального бюджета. А граждане, прожившие в осажденном городе менее четырех месяцев, не имеют статуса федеральных льготников.

Однако еще в 2019 году были внесены изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, согласно которым, петербуржцам, проживавшим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они оплачиваются из городского бюджета

«На сегодняшний день в Петербурге 2150 таких жителей. Губернатор дал поручение подготовить постановление правительства Санкт-Петербурга о предоставлении им единовременной выплаты им из городского бюджета», — пояснили в городской администрации.