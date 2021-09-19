Чебоксары, 19 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Чебоксарах столкнулись три транспортных средства, в результате происшествия пострадали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Авария в Чувашии

ДТП произошло 18 сентября в 19:40 возле республиканской больницы на Московском проспекте в Чебоксарах. По предварительным данным полиции, столкновение произошло в тот момент, когда житель Марий Эл при управлении иномаркой Opel Zafira не уступил при перестроении дорогу автомобилю Mercedes.

Правоохранители отмечают, что Mercedes, в свою очередь, отбросило на «встречку», где он врезался в Renault Fluence.

По данным МВД по Чувашии, пострадали пять человек: водитель Mercedes, его пассажирка и 13-летний мальчик, а также 44-летняя пассажирка и 12-летняя девочка из Renault. Пострадавшие, за исключением мальчика, после оказания помощи отпущены из больницы домой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Чебоксарском районе Чувашии в результате столкновения двух транспортных средств ранены двое детей. По данным полиции, они не были пристёгнуты ремнями безопасности

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