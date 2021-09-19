Элиста, , 09:19 — REGNUM В Калмыкии подвели итоги второго дня голосования. За два дня избирательные участки посетили почти 65 тыс. жителей республики с правом голоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в избиркоме Калмыкии.

Выборы

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«Явка избирателей по закрытию комиссий на 20 часов 18 сентября составила 64 682, что соответствует 32.78%. Нарушений способных повлиять на ход избирательного процесса выявлено не было. Весь ход кампании находится в рамках законодательства РФ, и мы отслеживали и будем отслеживать и своевременно реагировать на все обращения граждан», — уточняется в сообщении.

19 сентября в Калмыкии продолжили работу 235 избирательных участков. В целях безопасности соблюдены все санитарные требования. Для маломобильных граждан организовано голосование на дому.