Салехард, , 09:19 — REGNUM На Ямале к 10:00 по местному времени (8:00 мск) 19 сентября воспользовались правом голосования на дому уже более 15,3 тыс. избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Выездная бригада участковой комиссии Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Право на волеизъявление в домашних условиях имеют люди, которые не могут дойти до избирательных участков по состоянию здоровья, или по причине инвалидности, или ухода за другим лицом, или другим уважительным причинам, напомнили в региональном избиркоме.

«Если есть уважительные причины — голосуйте дома. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию до 14:00 по местному времени 19 сентября», — напомнили в избиркоме ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале выбирают депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.

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