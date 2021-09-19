Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Член Совета Федерации РФ и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий проголосовал на выборах за профессионализм и против популизма. Об этом он заявил по итогам своего голосования.

Аркадий Чернецкий

Council.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Он отметил, что всегда голосует за программность, профессионализм и системность. По его мнению, это три базовых принципа, которые должны быть в основе любой политической силы.

«Я всегда голосую против популизма», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчане выбирают 17−19 сентября депутатов Госдумы и областного Заксобрания.