Москва, 19 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко одержал верх над блогером Артемом Тарасовым в бою по правилам бокса, который проходил на турнире организации смешанных единоборств «Наше дело» в Москве. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Thaifighter911 Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр

Поединок проходил в течение всех трех заявленных раундов и по его итогам судьи единогласным решением отдали победу Александру Емельяненко.

Отметим, в активе 40-летнего Александра Емельяненко 28 побед восемь поражений и одна ничья, а также одна победа, ни одного поражения и одна ничья в профессиональном боксе. Боец является младшим братом Федора Емельяненко, экс-чемпиона организации Pride и одного из самых сильных тяжеловесов в истории ММА.