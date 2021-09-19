Магадан, , 09:21 — REGNUM В Магаданской области на 15:00 по местному времени (07:00 мск) на выборах депутатов в Госдуму в основной день голосования 19 сентября явка составила 36,06%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка на Колыме на 15:00 18 сентября была 27,44%, а на голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года — 46,90%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на 12:00 (05:00 мск) проголосовали на выборах губернатора 28,18% избирателей.