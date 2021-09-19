Биробиджан, 19 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Еврейской автономии явка на 15:00 по местному времени (08:00 мск) в основной день голосования составила 54,03%. Избирательные участки уже посетили более 67 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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В Ленинском районе ЕАО посещаемость избирателей уже приближается к 70% и составляет 66,65%. В Биробиджанском районе свой выбор сделали 63,55% жителей, в Октябрьском — 61,32%, в Смидовичском — 55,29%. В Биробиджане активность на выборах самая низкая — участки посетили 50,39%.

Когда выбирали депутатов Госдумы РФ в 2016 году, на участки к 15:00 пришли 34,75% жителей Еврейской автономии. Явка на голосовании за поправки в Конституцию РФ в 2020 году к 15:00 составляла 67,42%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии кроме депутатов Госдумы РФ также выбирают состав нового созыва Заксобрания региона.