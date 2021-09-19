Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. На Сахалине к 15:00 по местному времени (07:00 мск) 19 сентября в выборах депутатов Государственной думы РФ приняли участие 33,65% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

R-19.ru Выборы

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За три часа с 12 до 15:00 на избирательные участки пришло 5,5% избирателей.

При голосовании за поправки к Конституции РФ 1 июля 2020 года на Сахалине в 15:00 явка избирателей составила 62,59%. А на выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре 2016 года к этому времени проголосовали уже 26,78%.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко принял участие в выборах депутатов Государственной думы РФ в основной день голосования 19 сентября. Глава островного региона проголосовал на избирательном участке №323.