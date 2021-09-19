Москва, 19 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Одной из причин высокой явки на выборы в Госдуму в нынешнем году является расширение полномочий нижней палаты российского парламента. Об этом 19 сентября заявил заместитель секретаря Генерального совета партия «Единая Россия» (ЕР) Сергей Перминов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«Важность института Думы следующего созыва значительно возросла в связи принятым поправками в Конституцию, за которые проголосовало большое количество россиян. Поддержав расширение полномочий нижней палаты парламента в июле прошлого года и наделив этот орган ещё большей ответственностью, люди идут и выбирают тех, кто эту ответственность на себя возьмёт», — приводит его слова пресс-служба партии.

Также заместитель секретаря Генсовета «Единой России» уточнил, что, по его мнению, это обстоятельство является еще одним из мотивирующих факторов для того, чтобы избиратели участвовали в выборном процессе и потому наблюдается повышенный интерес к нынешним выборам.

«Жители планируют свое время, откладывают дела, находят возможность голосовать — это мы точно видим. Представители участковых комиссий фиксируют спокойный ход голосования, практическое отсутствие мотивированных, обоснованных либо содержащих какие-то факты жалоб — эта тенденция сохраняется», — добавил Перминов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинской области к 10:00 по местному времени 19 сентября (08:00 мск) на выборы пришли уже 28,67% избирателей.