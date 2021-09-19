Торонто, Канада, 19 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Главный приз 46-го Международного кинофестиваля в Торонто получила картина «Белфаст» британского режиссёра Кеннета Брана. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

(сс) geralt Кинофестиваль

Показ в Торонто является одним из крупнейших кинофестивалей. Для фестиваля не формируется специальное жюри — главный приз присуждается по итогам зрительского голосования.

Зрители сочли лучшей картиной фестиваля в 2021 году драму «Белфаст». В других категориях победы одержали документальный фильм «Спасение» Элизабет Чай Васархели и «Титан» Джулии Дюкурнау.

Фестиваль в Торонто проводится с 1976 года. В последние годы на фестиваль представляется несколько тысяч работ.

В 2020 году главный приз фестиваля получила драма Хлои Чжао «Земля кочевников». Годом ранее лауреатом фестиваля стал фильм Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».