Челябинск, 19 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Челябинской области к 10:00 по местному времени 19 сентября (08:00 мск) на выборы пришли уже 28,67% избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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За первые два часа основного дня голосования эта цифра выросла на 1,6%. На конец 18 сентября было 27,27% проголосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы выбирают депутатов Госдумы. Также в Челябинске идут довыборы депутата Заксобрания. А в ряде муниципалитетов региона проводятся и местные выборы.