Чебоксары, 19 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрированы сбои в работе комплексов по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ). Факты были единичными, комплексы заменили на резервные стационарные ящики, сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Чебоксарах

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Заместитель ЦИК Чувашии Игорь Михайлов, говоря о сбоях в работе комплексов, пояснил, что «любая техника, к сожалению, имеет свойство ломаться»:

«Слабый оттиск печати на бюллетене КОИБ не всегда считывает. Поэтому были единичные сбои. Но на такие случаи мы всегда держим наготове резервный стационарный ящик. Это обеспечивает бесперебойный процесс голосования и не доставляет неудобств избирателям».

Напомним, ранее в интернете появилась информация о том, что избирательном участке № 1827 в Чебоксарах после закрытия участка якобы происходил вброс бюллетеней в КОИБ. Центризбирком республики вместе с наблюдателями проверил информацию, в том числе по камерам видеонаблюдения, и опроверг слухи. В ЦИК Чувашии пояснили, что на участке произошёл сбой в работе КОИБа, в техподдержку сообщили. Бюллетени стали складывать резервную стационарную урну.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за два дня явка составила 36,11%. Максимальная активность — в Яльчикском районе (69%), минимальная — в Шумерле и Новочебоксарске (26%).

Напомним, в республике выбирают депутатов Госдумы России и Госсовета Чувашии. Также проходят выборы в органы местного самоуправления, в том числе сформируют парламенты во вновь образованных Красноармейском и Шумерлинском округах.