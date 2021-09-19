Улан-Удэ, 19 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Бурятии к 12 часам основного дня выборов в Госдуму РФ 19 сентября проголосовали 31,8% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканской избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

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В двух районах — Закаменском и Окинском — явка превысила 50%. Ещё в пяти районах на избирательные участки явились более 40% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число избирателей в республике составляет 694,5 тыс. человек. Досрочно проголосовали около 4,5 тыс. жителей.