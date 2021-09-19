Уфа, , 09:05 — REGNUM Более 46% избирателей приняли участие в выборах 17 и 18 сентября в Башкирии. Такие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Сообщается, что явка на 20:00 часов местного времени 18 сентября в Башкирии составила 46,35% от общего числа внесенных в списки избирателей. Таким образом, в республике проголосовали 1 390 418 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 сентября к 20:00 часов по местному времени в Башкирии в выборах депутатов Государственной думы РФ приняли участие свыше 750 тысяч избирателей.