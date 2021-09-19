Салехард, , 08:57 — REGNUM На Ямале в третий день выборов к 10:00 по местному времени (8:00 мск) проголосовали 56,21% от общего числа избирателей. Об этом сообщает региональный избирком.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Самую высокую гражданскую ответственность проявили жители Ямальского района. Там проголосовало 81,7% от общего числа избирателей. В Тазовском районе — 75,8%, в Красноселькупском — 74,86%. Самая низкая явка наблюдается на выборах в Ноябрьске — 47,04%, а также в Салехарде — 49, 76% от общего числа избирателей.

«Выходим на финишную прямую. Ждём всех на избирательных участках до 20:00. А если есть уважительные причины — голосуйте дома. Для этого достаточно позвонить до 14:00 в свою участковую комиссию», — напоминает информационно-справочный центр избиркома ЯНАО.

Напомним, жители Ямала выбирают депутатов Госдумы РФ и Тюменской облдумы.