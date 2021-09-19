Барнаул, 19 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 18 сентября 2021 года от коронавируса привились 670 440 человек (+2197 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 105 400 жителей региона получили первую прививку (-119 за сутки) и 561 477 человек (+2195 за сутки) полностью привиты. Также известно о 3563 ревакцинированных (+121 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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