Барнаул, 19 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5167 человек, причём 23 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 523 (-3 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 922 человека, +31 за сутки) и ОРВИ (49 407 человек, +202 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 386 детей (+28 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (74 957 человек, +239 за сутки) новый вирус победили 57 822 человека (+122 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4747 (-2940 за минувшие сутки).

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