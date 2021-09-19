Париж, 19 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Представители России и Франции создадут совместную рабочую группу по решению спора о шампанском. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Reuters.

Fansshare.com Шампанское

Напомним, что в России действует закон, согласно которому, шампанским можно называть только соответствующие вина российского производства. А подобная зарубежная продукция должна маркироваться, как игристое вино. В результате этого оказалось, что вино из французской провинции Шампань в России нельзя маркировать, как шампанское.

Французские производители оскорбились и временно приостановили экспорт своей продукции в Россию.

Чтобы как-то урегулировать ситуацию министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди обсудил российский закон о шампанском с заместителем главы Министерства сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным. Чиновники договорились работать над решением данного спора, создать рабочую группу и провести детальные переговоры.

«Мы достигли договоренности о методе работы, чтобы прояснить новый российский винный закон и найти решение ситуации, с которой сталкивается наше шампанское», — заявил Денорманди.