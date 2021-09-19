Витория-Гастейс, Испания, 19 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Памплоны «Осасуна» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду из Витории «Алавес» в матче пятого тура испанской Примеры. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась в пользу гостей со счетом 0:2.

В составе «Осасуны» голы на свой счет записали защитник Давид Гарсия (22-я минута) и полузащитник Роберто Торрес (29-я, с пенальти).

Отметим, в следующем туре «Осасуна» 23 сентября на домашнем поле примет команду из Севильи «Бетис», а «Алавес» днем ранее также дома сыграет с клубом из Барселоны «Эспаньол».