Хабаровск, , 08:53 — REGNUM В Хабаровском крае на 12:00 (05:00 мск) проголосовали на выборах губернатора 28,18% избирателей, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на региональный избирком.

Выборы

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На выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам в Хабаровском крае проголосовало 28,66% от общего числа избирателей. Всего из почти миллиона избирателей проголосовали 278 523 человек.

В досрочных выборах губернатора Хабаровского края принял участие 271 031 избиратель, явка составляет — 28,18%.

Наиболее активно голосуют в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Комсомольском районы Хабаровского края. Здесь явка превысила 40%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на 12:00 местного времени 19 сентября (05:00 мск) проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ уже 28,28% избирателей.