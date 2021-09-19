Магас, 19 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Ингушетии явка избирателей на выборах по итогам первых двух дней голосования составила 50,16%. К избирательным урнам пришли, чтобы выразить свое волеизъявление на выборах депутатов Госдумы РФ и парламента республики, 117 804 человека.

Выборы

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По данным республиканского центризбиркома, наибольшую активность демонстрируют жители столицы Ингушетии — Магаса, в котором явка превысила 61%. Число проголосовавших в городе составило 3145 человек. В Сунженском районе, который пока является аутсайдером, также высокий процент проголосовавших — 46,74% (11 813 человек).

С 08:00 19 сентября в Ингушетии стартовал завершающий день голосования. Открыты все 137 избирательных участков. К избирательным урнам могут прийти еще более 113 избирателей.