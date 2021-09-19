Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В воскресенье, 19 сентября, семь зарубежных избирательных участков, приписанных к Ленинградской области, примут желающих проголосовать на выборах Госдумы граждан России, сообщили в Леноблизбиркоме.

Bonn.de Бонн

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Пять участков развернуто в Абхазии, они относятся ко Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111. Еще два избирательных участка образованы в генконсульстве РФ в Бонне (Германия), они относятся к Кингисеппскому и Волховскому одномандатным избирательным округам №112 и № 113. Зарубежные участки будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Правом проголосовать на зарубежных избирательных участках могут воспользоваться граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за границей или находящиеся в длительных зарубежных командировках, а также российские избиратели, которые находятся за границей в краткосрочных поездках (служебных, деловых, туристических).

«Для участия в выборах избирателю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный, дипломатический или служебный паспорта)», — уточнили в Леноблизбиркоме.