Петропавловск-Камчатский, , 08:47 — REGNUM На Камчатке на выборах депутатов Государственной думы в основной день голосования 19 сентября к 15:00 по местному времени (06:00 мск) явка избирателей составила 34,66%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За три часа с 12 до 15:00 на участки для голосования пришли почти 5% избирателей.

В 2020 году явка при голосовании по поправкам к Конституции РФ 1 июля к 15:00 на Камчатке составила 40,07%. На выборах в Госдуму РФ 18 сентября 2016 года к этому времени проголосовали 26,62% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чукотского АО Роман Копин 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на избирательном участке Анадыря.