Самара, , 08:53 — REGNUM Явка на выборы за 17 и 18 сентября в Самарской области составила 26,63%. Такие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Сообщается, что согласно данным на 20:00 часов 18 сентября в Самарской области в выборах приняли участие 640 632 избирателя.

Начался третий день голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что явка к 20:00 часам 17 сентября в Самарской области составила 14,84% от общего числа внесенных в списки избирателей.