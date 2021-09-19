Нижнеудинск, Иркутская область, 19 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 19 сентября, зарегистрировали землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, его эпицентр пришёлся на Нижнеудинский район (близ границы с Тувой). Его интенсивность составила 4,9 балла.

Zeml.info Землетрясение

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Напомним, в Приангарье осенью 2021 года наблюдается повышенная сейсмическая активность.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в области почувствовали толчки земной коры, эпицентр которых находился в 99 километрах от населённого пункта Орлик в Бурятии (4,3 магнитуд).

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10 сентября эпицентр землетрясения, сила которого составила 3,5 балла, находился в 75 км от села Алыгджер Нижнеудинского района.

6 сентября землетрясение интенсивностью 6,4 балла было зафиксировано в Нижнеудинском районе Иркутской области.

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