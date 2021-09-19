Кемерово, , 08:36 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 19 сентября, явка избирателей составила 58,79%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Явка по избирательным округам: округ №101 — 61,87%; округ №102 — 64,37%; округ №103 — 63,34%; округ №104 — 46,01%.

Напомним, что по данным на 20:00 (время местное) 18 сентября избирательные участки Кузбасса посетили 1 107 095 человек — 57,23%.

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