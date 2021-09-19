Грозный, 19 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Чечне за первые два дня голосования приняли участие в выборах 73,76% избирателей. На избирательные участки 17 и 18 сентября пришли 569 519 жителей республики. Такие данные привел Центризбирком РФ на 20:00 18 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Сегодня, 19 сентября, в Чечня стартовал заключительный день выборов. В республике голосуют за депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов парламента региона, депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе в городе Грозном, двух городских поселениях, 14-ти муниципальных районах и 174-х сельских поселениях. Избиратели Чечни проголосуют за 2170 депутатов.

Особенно важными для республики являются выборы главы Чечни. Они проводятся прямым голосованием. У каждого избирателя есть право самому определить будущее страны и своей республики.

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