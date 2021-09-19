Самара, 19 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. 76 обращений получили территориальные избирательные комиссии Самарской области в течение двух суток выборов в регионе. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.

ИА REGNUM Выборы

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«Но в 99 процентах случаев факты нарушений не подтвердились. В большинстве случаев при проверке обращений приходится констатировать, что обращения не просто не находят подтверждения, а зачастую являются откровенно надуманными. Поэтому серьезных угроз для подведения итогов, для легитимности нынешней выборной кампании я не вижу», — приводит пресс-служба областного правительства его слова.

Представители общественного штаба по наблюдению за выборами также подвели итоги второго дня голосования.

«Я сегодня осуществлял мониторинг информационного пространства на предмет каких-то серьезных нарушений, но безуспешно — серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, на результаты выборов, обнаружить мне не удалось. Есть определенная информационная волна, которая разгоняется, на мой взгляд, совершенно определенными участниками избирательного процесса. Они демонстрируют большое количество мнимых нарушений, однако мне своими глазами не удалось в этом в этом убедиться», — приводит пресс-служба слова сопредседателя общественного штаба по наблюдению за выборами Владислава Волкова.

Сообщается, что в Самарской области был подтвержден факт незаконного голосования на избирательном участке Волжского района. Оттуда поступило сообщение о вбросе бюллетеней. Представители избирательной комиссии и независимые наблюдатели установили, что член УИК проголосовала за своего мужа, который работает дальнобойщиком, никакого вброса на участке не было.

«Она действительно проголосовала. Но какого-то вброса пачки бюллетеней не было. Это совершенно очевидно на самом видео, которое мы прокрутили посекундно. Там совершенно очевидно, что она опустила четыре бюллетеня. Да, она их отметила, с его ли воли, не с его, — от него самого жалобы нет, — но порядок она нарушила: порядок выдачи документов и порядок голосования», — приводит пресс-служба слова председателя общественного штаба Галины Николаевой.

Сообщается, что в результате член УИК был отстранен от работы с бюллетенями.

«Данные бюллетени, которые содержались в стационарном ящике, сразу были опечатаны в сейф-пакет, они сейчас хранятся в сейфе, и на момент подсчета мы будем рекомендовать, чтобы эти бюллетени признали недействительным», — рассказал Вадим Михеев.

Помимо этого, в Самаре на избирательном участке наблюдатели зафиксировали очень большую явку.

«По официальным данным, за первый день выборов здесь проголосовало более 1700 человек. Активные граждане посчитали, что при таком раскладе на УИК должны были голосовать по 6 человек в минуту. Как выяснилось, при вводе данных в базу системным администратором ТИК была допущена ошибка, реальное число проголосовавших на участке — 176 человек. Территориальной комиссии указано на необходимость осуществления четкого контроля за вводимыми данными», — сообщает пресс-служба.