Салерно, Италия, 19 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бергамо «Аталанта» переиграл с минимальным счетом команду из Салерно «Салернитана» в матче четвертого тура итальянской Серии А. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Ареки» в Салерно и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата, отличившийся на 75-й минуте встречи.

Российский форвард гостей Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма, не отметившись в игре никакими результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Аталанта» 21 сентября примет у себя команду «Сассуоло», а «Салернитана» днем позже также на своем поле сыграет с клубом «Верона».