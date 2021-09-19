Анадырь, , 08:35 — REGNUM Глава Чукотского АО Роман Копин 19 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы на избирательном участке Анадыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«Любая власть — исполнительная или законодательная — это всегда ответственность. Перед гражданами, перед страной. Во многих районах выбирают глав, а администрации муниципалитетов — это именно та власть, которая всегда находится ближе всех к людям. Именно поэтому участвовать в выборах так важно», — сказал Роман Копин.

Три населённых пункта округа уже продемонстрировали 100% явку: это сёла Нутэпэльмен и Ванкарем в городском округе Эгвекинот и Краснено в Анадырском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на 15:00 местного времени 19 сентября (06:00 мск) проголосовали уже 54,94% избирателей.