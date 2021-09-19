Москва, 19 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Лётный образец советского космического корабля «Буран» стоит передать в собственность города «Байконур» для обеспечения сохранности машины. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Facebook.

Максим Цуканов ИА REGNUM Интерактивный музей внутри макета орбитального корабля «Буран». ВДНХ

Единственный сохранившийся лётный образец советского корабля «Буран» находится в собственности частной компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Эта же компания хранит макет космического корабля.

Глава Роскосмоса заявил, что образцы космической техники находятся в «жутком состоянии». Он призвал главу владеющей образцами кораблей компании Даурена Мусу передать их в собственность городу.

«Пока не поздно, передайте эти машины городу Байконуру, казахстанскому городу. Пусть жители и гости Байконура любуются этим великим творением советской инженерной мысли», — подчеркнул Рогозин.

Космический корабль «Буран» разрабатывался для многоразового использования при полётах на околоземную орбиту. Единственный полёт корабля состоялся в ноябре 1988 год. «Буран» совершил два витка вокруг Земли, полёт проходил в автоматическом режиме без экипажа на борту.

Работы по проекту «Энергия-Буран» были приостановлены в 1990 году, в 1993 году программа была окончательно закрыта. Совершивший космический полёт корабль был уничтожен в 2002 году при обрушении монтажно-испытательного корпуса космодрома «Байконур».