Амстердам, 19 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Амстердамский футбольный клуб «Аякс» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде из Леувардена «Камбюр» в матче пятого тура нидерландской Эредивизии (высший дивизион футбола Нидерландов). Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Phil Parker Футбол

Игра состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 9:0.

В составе победителей забитыми голами отличились защитник Юрриен Тимбер (16-я минута), форвард Стивен Бергёйс (19-я), марокканский защитник Нуссайр Мазрауи (29-я), оформивший в матче дубль бразильский нападающий Давид Нерес (38-я и 84-я), сербский форвард Душан Тадич (60-я), датский форвард Мохаммед Дарами (64-я), французский нападающий Себастьен Аллер (67-я) и еще один бразильский форвард команды Данило (76-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Аякса» стало 13 очков, клуб является лидером турнирной таблицы Эредивизии. У «Камбюра» шесть очков и девятое место.